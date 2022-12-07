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Криштиану Роналду в матче со Швейцарией забил гол из офсайда

Криштиану Роналду в матче со Швейцарией забил гол из офсайда
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Завершился матч 1/8 финала, в котором встретились сборные Португалии и Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик», который вмещает 88 966 болельщиков. Португалия выиграла со счётом 6:1.

Гонсалу Рамуш открыл счёт на 17-й минуте встречи, на 33-й минуте Пепе забил головой после углового, в начале второго тайма Рамуш оформил дубль, а на 56-й минуте Рафаэл Геррейру забил четвёртый гол. На 58-й минуте Мануэль Аканджи отыграл один мяч. На 67-й минуте Рамуш забил пятый мяч португальцев, а на 91-й минуте Леау забил шестой гол команды.

На 83-й минуте Криштиану Роналду отметился голом, однако мяч был отменён из-за положения вне игры. Португалия сыграет с Марокко в четвертьфинале мундиаля.

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