Криштиану Роналду в матче со Швейцарией забил гол из офсайда

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Завершился матч 1/8 финала, в котором встретились сборные Португалии и Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик», который вмещает 88 966 болельщиков. Португалия выиграла со счётом 6:1.



Гонсалу Рамуш открыл счёт на 17-й минуте встречи, на 33-й минуте Пепе забил головой после углового, в начале второго тайма Рамуш оформил дубль, а на 56-й минуте Рафаэл Геррейру забил четвёртый гол. На 58-й минуте Мануэль Аканджи отыграл один мяч. На 67-й минуте Рамуш забил пятый мяч португальцев, а на 91-й минуте Леау забил шестой гол команды.

На 83-й минуте Криштиану Роналду отметился голом, однако мяч был отменён из-за положения вне игры. Португалия сыграет с Марокко в четвертьфинале мундиаля.