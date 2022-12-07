Роналду сравнялся с Марадоной по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с командой Швейцарии (6:1).



37-летний португальский футболист вышел на замену на 73-й минуте встречи. Этот матч стал для Роналду 21-м на мундиалях. По этому показателю форвард сравнялся с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной, а также с экс-игроком национальной команды ФРГ Уве Зеелером и бывшим футболистом сборной Польши Владиславом Жмудой.



Больше матчей на чемпионатах мира только у немецких экс-игроков Лотара Маттеуса (25) и Мирослава Клозе (24), а также итальянца Паоло Мальдини (23) и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси (23).

Напомним, в 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет со сборной Марокко.