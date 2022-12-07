Шакири: у нас был план на игру, но наши задумки не сработали

Нападающий сборной Швейцарии Шердан Шакири прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре с командой Португалии.
«Мы расстроены. И я хотел бы извиниться от лица всей команды за такой результат. Мы не сумели продемонстрировать то, на что мы способны. Но это футбол. Иногда приходится видеть, как кто-то тебя превосходит. Сборная Португалии показала великолепную игру. Тренерский штаб отлично разобрал соперника, они хорошо нас подготовили. У нас был игровой план, но наши задумки не сработали, и он не принёс результата», — приводит слова Шакири Blick.
Напомним, игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик», который вмещает 88 966 болельщиков. Португалия выиграла со счётом 6:1.
В 1/4 финала сборная Португалии сыграет с командой Марокко.
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