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Сергей Балахнин: Осипенко счастлив в «Ростове», нет смысла его продавать

Сергей Балахнин: Осипенко счастлив в «Ростове», нет смысла его продавать
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о продлении контракта Максима Осипенко с командой.

«Хорошо, что продлили Осипенко. Это ведущий и основополагающий защитник «Ростова». Хорошая новость, что Осипенко остается.

Может ли он попробовать себя в топ-команде? Исключать ничего нельзя. На данный момент Осипенко счастлив в «Ростове», его все устраивает. Максим – игрок сборной России. Нет смысла сейчас менять клуб. Значит, команды РПЛ не так сильно хотели его купить, раз не было нормального предложения.

Денег у клубов нет, поэтому продавать Максима нет смысла. Хорошую цену за него никто не предложит», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Напомним, Осипенко продлил контракт с «Ростовом» до 2027 года.

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