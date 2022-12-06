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Максим Осипенко продлил контракт с «Ростовом»

Максим Осипенко продлил контракт с «Ростовом»
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Защитник Максим Осипенко продлил контракт с «Ростовом» до 2027 года.

«Максим Осипенко продлил контракт с «Ростовом». Центральный защитник подписал долгосрочное соглашение с клубом до лета 2027 года. Максим сыграл за «Ростов» в 90 матчах, забил четыре мяча и отдал столько же голевых передач. Желаем и дальше успешно играть за наш клуб», — сообщает пресс-служба «Ростова».

За команду Валерия Карпина защитник выступает с 2020 года. Также он играл за «Иртыш», «Факел» и «Тамбов».

На счету Максима Осипенко шесть матчей за сборную России, в которых он не сумел отметиться результативными действиями.

«Ростов» после 17 матчей занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 35 баллов. Команда Карпина отстаёт от лидера турнира – «Зенита» — на семь очков.

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