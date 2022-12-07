Новиков: нет интереса к ЧМ, потому что турнир смешали с политикой

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о чемпионате мира по футболу, который проходит в эти дни в Катаре.
«Я матчи практически не смотрю. Нет интереса к чемпионату, в котором настолько сильно присутствует политика. Раньше это можно было назвать праздником футбола, но сейчас лично мне это смотреть неинтересно. Если бы нашу сборную не отстранили от матчей – тогда да, было бы увлекательно следить за мундиалем, но не в этом случае.
Впрочем, я планирую посмотреть оставшиеся матчи, начиная с четвертьфинальной стадии, но мне это будет интересно именно как бывшему футболисту, чтобы оценить мастерство нынешних исполнителей, а вот как болельщику мне этот турнир, к сожалению, не так интересен, как это было раньше», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
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