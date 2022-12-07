Анатолий Бышовец рассказал, за что его благодарил Пепе в Москве

Бывший главный тренер «Маритиму» Анатолий Бышовец поделился историей о капитане сборной Португалии Пепе.



«Пепе не был игроком основного состава. Увидеть футболиста и его перспективу очень тяжело. Но это можно рассмотреть на тренировках, в быту, в отношениях с людьми. Пепе нужно было думать о семье, большой зарплаты у него не было, плюс он был очень целеустремлённым. Самое главное, когда ты ставишь перед собой большую цель, она повышает высокий уровень ответственности. Профессионализм — это не зарплата, а служение. Очень важно само отношение к футболу. У Пепе всегда было такое желание победить, что иногда это переходило грань дозволенного. Он даже иногда бывал жестоким, хотя в быту он всегда был скромным человеком. В итоге все свои сильные качества он воплотил в жизнь, и я предполагал, что это игрок с большой перспективой.



Очень мало с кем из российских защитников можно сравнить Пепе. Но могу привести в пример Евгения Кузнецова из «Спартака», Василия Кулькова. Но в игре Пепе был лучше, он мог и начать игру, и включиться в неё, лидерские качества были. У наших ребят они тоже были, но они немного ограничены по сравнению с Пепе. Хочу подметить, что этот игрок всегда был благодарен. Когда в 2007 году он с «Реалом» приезжал к нам в Москву на турнир РЖД, всё время хотел со мной встретиться, но не получалось. В итоге у нас был общий фуршет, на котором присутствовали все команды. Пепе увидел меня, подбежал, обнял и сказал: «Мистер, спасибо, вы мне дали шанс!» – приводит слова Бышовца Metaratings.

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