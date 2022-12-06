Пепе стал самым возрастным автором гола в истории плей-офф чемпионата мира

Сегодня, 6 декабря, проходит матч в рамках 1/8 финала между сборными Португалии и Швейцарии. На момент написания этой новости счёт в игре открыт, забито два гола. Португальцы дважды отправили мяч в сетку ворот соперника.
Защитник команды Фернанду Сантуша Пепе, забивший второй мяч в этой встрече, установил рекорд — он стал самым возрастным игроком в истории, забивавшим в плей-офф чемпионата мира: португальскому защитнику сейчас 39 лет и 9 месяцев.
На 33-й минуте Пепе забил головой после подачи углового. Бруну Фернандеш навесил от угла поля к линии вратарской, Пепе выскочил из-за защитников и головой вколотил мяч в левый нижний угол. Нападающий португальцев Криштиану Роналду, который остался в запасе на эту игру, поздравил обоих партнёров, которые забивали голы.
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