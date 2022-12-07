Большинство игроков в 1/4 финала ЧМ представляют АПЛ. По 11 из «МЮ» и «Манчестер Сити»

Английская Премьер-лига обладает наибольшим представительством игроков, продолжающих участие на чемпионате мира 2022 года в Катаре. «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» — клубы с наибольшим количеством футболистов на турнире.

65 из 207 игроков сборных, пробившихся в четвертьфиналы, являются игроками клубов АПЛ. Испанскую Ла Лигу представляет 31 футболист. Третий результат у итальянской Серии A — 23 игрока. Всего на данной стадии турнира в Катаре сыграют представители 21 лиги.

Среди клубов лидируют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Оба английских гранда представлены 11 футболистами. «Барселона», которая ранее побила рекорд по количеству вызванных на чемпионат мира игроков, представлена пятью спортсменами. До старта мундиаля из «Барселоны» было вызвано 17 футболистов.

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