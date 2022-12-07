Осинькин: Пиняев нужен «МЮ» лишь на перспективу. Захарян не готов играть в старте «Челси»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил перспективы потенциальных переходов нападающего команды Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед» и полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Может ли Пиняев уехать в «Манчестер Юнайтед»? На сегодняшний день – может. Но сначала ему надо пройти определённый этап. Прямо сейчас он «Манчестеру» нужен только на перспективу. В Англии тоже много ярких молодых футболистов, но они должны выходить на определённый уровень.



Сергей вышел на большой уровень, когда у него появилась стабильная игровая практика. Такие футболисты – в группе риска для больших клубов. Даже после одного сильного сезона многие задумываются, может ли игрок повторить результат. Нужен большой прогресс. Чтобы Сергею заиграть в «Манчестере», ему надо пройти не одну и не две ступени. Это чёткая работа, чтобы он прогрессировал. На сегодня он слишком мало времени провёл в большом футболе.



То, что в «Манчестере» смотрят за ним, контролируют его прогресс – хорошо. Это дополнительные стимулы для него. Но надо честно признаться, что нужно проделать ещё много работы, чтобы дойти до уровня такого клуба.

Захарян окажется в Англии раньше Пиняева? Арсен и постарше – Сергею только исполнилось 18 лет. У Захаряна больше практики в чемпионате России. Неспроста «Челси» им интересуется. Но, думаю, на сегодня и он не готов получить сразу место в стартовом составе «Челси». Ему нужна будет адаптация к зарубежному футболу. Он очень перспективный. Но и он не готов здесь и сейчас выходить в старте», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

18-летний Пиняев забил четыре гола и сделал две голевые передачи в 15 матчах за «Крылья Советов» в текущем сезоне. У 19-летнего Захаряна три забитых мяча и шесть результативных пасов в 22 играх за «Динамо».