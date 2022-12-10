Англия — Франция: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Сегодня, 10 декабря, в четвертьфинале мундиаля 2022 года в Катаре сыграют сборные Англии и Франции. Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Ранее национальная команда Англии провела встречу 1/8 финала ЧМ-2022 со сборной Сенегала. Англичанам удалось довести счёт до разгромного и не пропустить гол в свои ворота (3:0).



Франция на прошлой стадии международного турнира играла с национальной командой Польши. Команда Дидье Дешама одержала уверенную победу в этом противостоянии (3:1).

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.