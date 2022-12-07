Гаджи Гаджиев назвал двух лучших российских футболистов в современной истории
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев рассказал, каких российских игроков считает лучшими в современной истории.
«Кто лучший российский футболист в современной истории? Это те, кто выигрывал бронзу на чемпионате Европы и брал Кубок УЕФА. Наверное, Аршавин и Акинфеев. Были ещё Березуцкие, но Акинфеев выше уровнем. «Спящий гигант» Роман Павлюченко — нет. Получается, Аршавин и Акинфеев», — приводит слова Гаджиева Legalbet.
Напомним, экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев были в составе сборной России, выигравшей бронзовые медали чемпионата Европы, прошедшего в 2008 году. Голкипер ЦСКА также выиграл Кубок УЕФА с московским клубом в 2005 году. Аршавин стал обладателем того же трофея вместе с «Зенитом» через три года.
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