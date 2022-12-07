Кайл Уолкер: нас ждёт не противостояние Англии с Мбаппе, а матч между Англией и Францией

Крайний защитник сборной Англии Кайл Уолкер поделился мнением о личном противостоянии с нападающим Франции Килианом Мбаппе в преддверии встречи национальных команд в рамках 1/4 финала чемпионата мира.
«Я уже играл против него несколько раз, так что, надеюсь, мой опыт поможет. Мбаппе отличный игрок в отличной форме, так что это будет непростой задачей. Но как профессионал вы хотите играть против лучших игроков, а он один из лучших в мире.
Конечно, я осознаю, что мне предстоит сыграть лично против него, и понимаю, что мне нужно сделать, чтобы остановить его. Легче сказать, чем сделать, но я не недооцениваю себя. Я встречался с некоторыми из лучших игроков в мире, но я должен относиться к этому как к ещё одной игре. Вы должны уважать его, но не чересчур.
Да, это будет тяжелая игра, но команда не может состоять только из одного человека. Это не противостояние Англии с Мбаппе, это матч Англии и Франции. Я не собираюсь расстилать перед ним красную ковровую дорожку и предлагать ему забить. Это чемпионат мира, нужно сделать или умереть. Я не собираюсь ехать домой, я не собираюсь позволить разрушить ему мою мечту и мечту моей семьи», — приводит слова Уолкера Evening Standard.
- 7 декабря 2022
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