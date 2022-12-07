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Реднапп: нужен кто-то особенный, чтобы справиться с Мбаппе. Уолкер идеально подходит

Реднапп: нужен кто-то особенный, чтобы справиться с Мбаппе. Уолкер идеально подходит
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Английский специалист Гарри Реднапп высказался о ключевых игроках предстоящего матча 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция.

«Если бы мне пришлось выбрать одного защитника, способного справиться с Килианом Мбаппе, я бы не смог придумать лучшего кандидата, чем Кайл Уолкер. Он может стать ключом к выходу сборной Англии в полуфинал мундиаля.

Не нужно быть гением, чтобы понять, что наибольшую угрозу для Англии представляет Мбаппе. Нужен кто-то особенный для борьбы с ним, и Кайл идеально подходит для этой работы. Он быстр, силён и может справиться один на один с кем угодно.

Мбаппе — серьёзная угроза, но он не современный фланговый игрок, который активно работает в защите. Когда Килиан теряет мяч, он, как правило, бродит, останавливается на полпути и ждёт, когда Франция заберёт мяч», — приводит слова Реднаппа The Sun.

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