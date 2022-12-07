Английская полиция не может найти преступников, ограбивших дом Стерлинга во время ЧМ-2022

Английская полиция не может найти грабителей, ограбивших дом вингера сборной Англии и «Челси» Рахима Стерлинга, сообщает The Guardian.
Отмечается, что вчера, 6 декабря, местные СМИ заявили, что полиция задержала двух потенциальных преступников. Но сегодня, 7 декабря, было выпущено заявление, в котором сообщается, что задержание не связано с расследованием ограбления Стерлинга.
«Эти аресты не связаны с текущим расследованием кражи со взломом. Оно продолжается, по состоянию на 7 декабря задержаний в связи с ним не производилось. Офицеры проводят расследование обстоятельств», — говорится в сообщении.
Отметим, что из-за ограбления 27-летний футболист покинул чемпионат мира 2022 года в Катаре, вернувшись домой. На данный момент сроки возвращения Стерлинга на турнир неизвестны.
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- 7 декабря 2022
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