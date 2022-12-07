В «Рубине» отреагировали на информацию, что Сайманов покинет пост гендиректора клуба

В «Рубине» оценили информацию, что генеральный директор Рустем Сайманов покинет пост гендиректора клуба. Ранее сообщалось, что решение о смене генерального директора может быть принято в самое ближайшее время.

«На данный момент у нас нет такой информации. Если будут новости, то о них можно будет узнать на официальном сайте клуба», — заявили в пресс-службе «Рубина» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Казанцы набрали 37 баллов и располагаются на третьем месте в турнирной таблице. «Алания» с 38 очками занимает вторую строчку. «Балтика» с 41 очком лидирует в первенстве. «Енисей» с 34 очками – на четвёртой позиции в турнирной таблице.



Матчи Первой лиги возобновятся после зимнего перерыва в марте.