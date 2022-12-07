Игорь Семшов назвал футболистов, удививших его на чемпионате мира в Катаре

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал фамилии двух футболистов, которые больше всего удивили его на проходящем чемпионате в Катаре.
«В качестве открытия я назову две неожиданные фамилии. Первая — Мбаппе. Да, его все знают, да, он уже был чемпионом мира. Но сейчас мы видим именно того Мбаппе, которого все очень долго ждали. Настоящего лидера, который ведёт за собой команду и многое делает для результата.
Вторая фамилия — Гризманн. Для меня стал большой неожиданностью тот феноменальный объём работы, который он делает на поле. Я давно не видел такого в его исполнении. Играя третьего центрального полузащитника, он был и в своей штрафной площади, и на завершающей стадии. Честно говоря, даже удивлён, что у него был такой объём работы. И второй гол с поляками по большому счёту он сделал, отняв мяч в своей штрафной площади и сделав передачу вперёд», — приводит слова Семшова «КП Спорт».
- 7 декабря 2022
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