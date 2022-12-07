Ван Дейк: Месси и Роналду были самыми выдающимися игроками последних двух десятилетий

Центральный защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира с Аргентиной, а также об их капитане Лионеле Месси.
«Честно говоря, я не волнуюсь, я очень осторожно отношусь к тому, как играет Аргентина, потому что это фантастическая команда с фантастическими игроками. Поэтому мы должны быть очень хороши во всех аспектах, поэтому нужно хорошо подготовиться и быть готовыми ко всему.
Месси показывал свой уровень на протяжении стольких лет; я бы сказал, что он и Криштиану [Роналду] были двумя выдающимися игроками последних двух десятилетий, и есть только уважение к тому, чего они достигли. Но для нас сейчас важность состоит не в том, чтобы составить план лично под него, а в том, чтобы победить Аргентину», — цитирует ван Дейка The Athletic.
- 7 декабря 2022
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