Ван Дейк: Месси и Роналду были самыми выдающимися игроками последних двух десятилетий

Центральный защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира с Аргентиной, а также об их капитане Лионеле Месси.

«Честно говоря, я не волнуюсь, я очень осторожно отношусь к тому, как играет Аргентина, потому что это фантастическая команда с фантастическими игроками. Поэтому мы должны быть очень хороши во всех аспектах, поэтому нужно хорошо подготовиться и быть готовыми ко всему.

Месси показывал свой уровень на протяжении стольких лет; я бы сказал, что он и Криштиану [Роналду] были двумя выдающимися игроками последних двух десятилетий, и есть только уважение к тому, чего они достигли. Но для нас сейчас важность состоит не в том, чтобы составить план лично под него, а в том, чтобы победить Аргентину», — цитирует ван Дейка The Athletic.