Юристы Роналду запросили документы о расследовании по делу «Ювентуса». Прокурор отказал им

Юристы португальского нападающего Криштиану Роналду запросили документы о расследовании в отношении финансовых махинаций «Ювентуса», сообщает Football Italia.
37-летний форвард намерен через адвокатов добиться выплаты со стороны итальянского клуба в размере € 20 млн. Ранее появилась информация, что эта сумма должна была быть выплачена Роналду даже в том случае, если он покинет клуб.
В заявлении наблюдательного совета клуба подтверждается, что Роналду через адвокатов запросил у прокурора Турина документы, связанные с расследованием. Прокурор отклонил этот запрос.
Напомним, в настоящий момент в отношении «Ювентуса» идёт проверка по делу о финансовых махинациях. 29 ноября весь совет директоров «старой синьоры» во главе с президентом Андреа Аньелли и его заместителем Павлом Недведом подал в отставку.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
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