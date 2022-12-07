Винисиус: Бразилия должна быть готова не только к Модричу, но и ко всей сборной Хорватии
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Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о своём одноклубнике по мадридскому «Реалу» Луке Модриче, который выступает за Хорватию.
«Модрич всегда учит меня — не только на поле, но и на тренировках. Также он поделился со мной одним трюком. Каждый день я совершенствуюсь, чтобы иметь больше возможностей на поле.
В целом у Хорватии есть база с прошлого чемпионата мира, на котором она дошла до финала, поэтому мы должны быть готовы не только к Модричу, но и ко всей команде. Они играют в больших клубах и сделают всё возможное, чтобы попытаться победить нас», — приводит слова Винисиуса Sport.es.
Матч между сборными Бразилии и Хорватии состоится в субботу, 10 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.
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