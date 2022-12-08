Стерлинг может вернуться в расположение сборной Англии в пятницу

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг может вернуться в расположение своей национальной команды в пятницу. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, игрок пока не определился с тем, вернётся ли он в национальную команду. Сейчас он раздумывает насчет возвращения в пятницу, но на данный момент решение еще не принято.

Напомним, ранее стало известно, что Стерлинг стал жертвой ограбления своего дома в Лондоне, пока находился в Катаре в составе сборной. Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим решил вернуться в Великобританию.

Отмечается, что 6 декабря, местные СМИ заявили, что полиция задержала двух потенциальных преступников, подозреваемых в ограблении. Но 7 декабря, было выпущено заявление, в котором сообщается, что задержание не связано с расследованием ограбления Стерлинга.