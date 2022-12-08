Источник: глава УФНС Татарстана Марат Сафиуллин сменит Рустема Сайманова в «Рубине»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов с высокой долей вероятности покинет клуб, сообщает «РБ Спорт». По информации источника, новым руководителем клуба будет назначен нынешний глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин.



Причиной отставки Сайманова стали неудовлетворительные результаты команды. Пока неизвестно, станет ли Сафиуллин гендиреткором клуба, или для него будет возвращена упразднённая ранее должность президента клуба.



Сафиуллин работает в налоговых органах с 1998 года. В 2009 году он был назначен главой УФНС по Татарстану. За всю карьеру функционер был награжден множеством государственных наград и медалей.

Казанцы набрали 37 баллов и располагаются на третьем месте в турнирной таблице. «Алания» с 38 очками занимает вторую строчку. «Балтика» лидирует в первенстве, у неё 41 очко. «Енисей» с 34 очками находится на четвёртой позиции в турнирной таблице.



Матчи Первой лиги возобновятся в марте после зимнего перерыва.