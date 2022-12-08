Игорь Осинькин: я за то, чтобы Коваленко был ближе к сборной России, чем Армении

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о разговоре с полузащитником Александром Коваленко о выборе национальной команды. Напомним, Коваленко получал предложение от сборной Армении, однако сделал выбор в пользу российской национальной команды.
«Конечно, общались о его играх за сборную ещё примерно в мае. На тот момент не было ещё вызова в сборную России. Я дал ему такой совет: «Сейчас концентрируйся на футболе. Это будет самое главное для тебя. Когда ты заиграешь и будешь полноценным футболистом, тогда спокойно взвесишь ситуацию и примешь решение».
Если честно, я за то, чтобы он был ближе к российской сборной. Он вырос в Москве, мыслит по-русски, приспособлен к российской жизни. По родственному признаку он понимает, что частично армянин. От этого нельзя уходить. Но таким, какой он сейчас, его сделало российское воспитание и социум.
Сейчас, когда его вызывали в сборную, мы его поздравили. Как такового совета уже давать не надо было, потому что он поехал и сыграл за сборную. Но сейчас надо прогрессировать, чтобы быть не кандидатом в команду, а постоянным игроком», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».
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