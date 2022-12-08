Онопко – о добавленном времени на ЧМ-2022: ФИФА просто получает лишние деньги

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал о том, какие тенденции выделил для себя на проходящем в эти дни чемпионате мира 2022 года в Катаре. В пятницу, 9 декабря, состоятся первые четвертьфинальные игры турнира.
«Практически все команды начинают матчи очень активно — бегают, прессингуют. Но под конец у большинства заканчиваются силы и побеждают те, у кого выше класс. Ну и, конечно, как и все, заметил, что добавляют много времени к основному. Читал разные мнения на этот счет. Лично мне кажется, что таким образом просто зарабатываются лишние деньги. Трансляция ведь растягивается на 15-20 минут. А это все контракты и спонсоры. ФИФА просто получает лишние деньги, — приводит слова Онопко Sport24.
ЧМ-2022 завершится в Катаре 18 декабря. Действующим чемпионом мундиаля являются французы.
Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира. Видеоролик:
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