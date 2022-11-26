Депай поделился информацией о своём будущем

Нападающий сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Мемфис Депай ответил на вопрос журналистов о потенциальной смене клуба в зимнее трансферное окно.

«Сейчас все мои мысли о чемпионате мира. Если в моей карьере произойдут изменения, то это случится после окончания мундиаля», — приводит слова 28-летнего нидерландского футболиста портал Goal.com.

Депай перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2021 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие всего в трёх матчах за сине-гранатовых во всех турнирах и отметился одним точным ударом.

Действующий контракт Депая с каталонской командой рассчитан до 30 июня 2023 года.

В настоящий момент Мемфис принимает участие в ЧМ-2022 в составе своей национальной команды.

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