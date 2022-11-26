Депай поделился информацией о своём будущем

Нападающий сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Мемфис Депай ответил на вопрос журналистов о потенциальной смене клуба в зимнее трансферное окно.
«Сейчас все мои мысли о чемпионате мира. Если в моей карьере произойдут изменения, то это случится после окончания мундиаля», — приводит слова 28-летнего нидерландского футболиста портал Goal.com.
Депай перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2021 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие всего в трёх матчах за сине-гранатовых во всех турнирах и отметился одним точным ударом.
Действующий контракт Депая с каталонской командой рассчитан до 30 июня 2023 года.
В настоящий момент Мемфис принимает участие в ЧМ-2022 в составе своей национальной команды.
Видеообзор. «Осасуна» — Барселона». Испанская Примера, сезон-2022/2023. 14-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 26 ноября 2022
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:47
-
09:47
-
09:40
-
09:36
-
09:34
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
09:19
-
09:11
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:32
-
07:20
-
07:01
-
07:00
-
06:07
-
06:02
-
05:52
-
05:26
-
05:23
-
05:21
-
05:15
-
05:02
-
04:51
-
04:37
-
04:14
-
04:02
-
03:55
-
03:48