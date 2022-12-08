Магуайр: мы в сборной Англии верим в то, что победим на чемпионате мира в Катаре

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр заявил, что в национальной команде настроены на победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Чем отличается наш состав на этом чемпионате мира от команды 2018 года? Думаю, единственное, в чём мы отличаемся, так это в том, что мы действительно верим, что можем выиграть мундиаль.

Я играл в 2018 году, и мы дошли до полуфинала, и я думаю, что многие ребята были счастливы этим. Мы были счастливы сыграть в полуфинале чемпионата мира. Понимаете, что бы ни случилось в том полуфинале, мы бы вернулись домой героями, и все благодарили бы нас за это.

Думаю, теперь у нас есть уверенность, что мы должны выиграть этот турнир. Это хорошая перемена в менталитете. Конечно, мы знаем, насколько это будет сложно. Есть ещё пять или шесть команд с такой же верой. Но в 2018 году мы, вероятно, не были одной из таких команд. Сейчас мы верим в нашу победу так же, как и пять или шесть других», — приводит слова Магуайра BBC.

Сборная Англии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года, где сыграет с национальной командой Франции в субботу, 10 декабря.

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