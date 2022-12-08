Сафонов: чемпионат мира в России был намного ярче катарского
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Футбольный агент Алексей Сафонов сравнил зрелищность чемпионата мира в Катаре с российским мундиалем.
«Смотрю чемпионат мира и понимаю, что этот турнир — прощание со звёздами. Начиная с Роналду и продолжая Мюллером, Месси и другими. Это прощальные гастроли. Сейчас уже новые молодые, как Мбаппе. Честно говоря, мне кажется, чемпионат мира в России был намного ярче этого», — цитирует Сафонова Legalbet.
В четвертьфинале мундиаля встретятся следующие пары: Аргентина — Нидерланды, Бразилия — Хорватия, Англия — Франция и Марокко — Португалия. Команда Бразилии разгромила Южную Корею, Хорватия обыграла Японию, Англия оказалась сильнее Сенегала, Франция одержала победу над Польшей, Аргентина выиграла у Австралии, а Нидерланды расправились с США.
чмч
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