Онопко: за «Спартак» я не болею

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко заявил, что не болеет за «Спартак», в составе которого выступал во времена карьеры футболиста. Напомним, в составе красно-белых Онопко трижды становился чемпионом России – в 1992, 1993 и 1993 годах.

«Цепляет ли меня до сих пор «Спартак», в составе которого я стал трёхкратным чемпионом? Сейчас я переживаю только за «Ростов». Время, проведённое в «Спартаке» — очень важный кусок моей жизни. У меня есть тёплые воспоминания о «Спартаке», о том, как мы с женой полтора года жили на базе. Но за «Спартак» я не болею», — приводит слова Виктора Онопко Sport24.

Онопко выступал за московский «Спартак» с 1992 по 1995 год. В составе красно-белых Виктор провёл 147 матчей во всех турнирах.