Сборная Испании объявила об уходе главного тренера Луиса Энрике

Федерация футбола Испании на своём официальном сайте объявила об увольнении главного тренера сборной Луиса Энрике. Вместе со специалистом расположение национальной команды покинул и весь его штаб.

«Спортивное руководство Федерации футбола Испании составило отчёт, в котором определено, что для сборной страны должен начаться новый проект с целью продолжения роста. Мы искренне желаем Луису Энрике и его штабу удачи в их будущих профессиональных проектах. Этот тренер заслужил любовь и восхищение всей федерации, которая навсегда останется его домом», — написала пресс-служба Федерации футбола Испании.

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Испании под руководством Энрике не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, сенсационно уступив Марокко. Энрике работал со сборной Испании с 2019 года. Под его руководством «Фурия Роха» дошла до полуфинала чемпионата Европы 2020 года, однако уступила в серии пенальти команде Италии.