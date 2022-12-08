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Сборная Испании объявила об уходе главного тренера Луиса Энрике

Сборная Испании объявила об уходе главного тренера Луиса Энрике
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Федерация футбола Испании на своём официальном сайте объявила об увольнении главного тренера сборной Луиса Энрике. Вместе со специалистом расположение национальной команды покинул и весь его штаб.

«Спортивное руководство Федерации футбола Испании составило отчёт, в котором определено, что для сборной страны должен начаться новый проект с целью продолжения роста. Мы искренне желаем Луису Энрике и его штабу удачи в их будущих профессиональных проектах. Этот тренер заслужил любовь и восхищение всей федерации, которая навсегда останется его домом», — написала пресс-служба Федерации футбола Испании.

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Испании под руководством Энрике не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, сенсационно уступив Марокко. Энрике работал со сборной Испании с 2019 года. Под его руководством «Фурия Роха» дошла до полуфинала чемпионата Европы 2020 года, однако уступила в серии пенальти команде Италии.

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