Калвин Филлипс: люди недооценивают, насколько хорош Гарет Саутгейт как тренер

Полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс высказался о критике главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта.

«Думаю, люди недооценивают, насколько хорош Гарет Саутгейт как тренер. Последние три года, которые я провёл в сборной, он был потрясающим, у него всё получалось действительно хорошо.



Этим летом у нас не было отличных результатов, но можно объяснить это множеством разных причин. Я думаю о том, что он сделал с этой командой и как он воспитал её, чтобы она побеждала и стала одной из лучших сборных в мире. Люди не придают ему должного значения за это. Ему предстоит принять много трудных решений, когда на скамейке запасных находятся невероятные игроки», — приводит слова Филлипса Sky Sports.



Сборная Англии сыграет с Францией в матче 1/4 финала ЧМ-2022 в субботу, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

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