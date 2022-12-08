Филлипс сообщил, что Райс вернулся к тренировкам сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс рассказал, что его партнёр Деклан Райс вернулся к тренировкам. Ранее Райс пропустил тренировку в среду, 7 декабря, из-за болезни, но, похоже, выздоровел.



«Я считаю, что Дек в хорошей форме. Сегодня он вернулся к тренировкам и чувствовал себя прекрасно», — приводит слова Филлипса Sky Sports.

Матч 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встретятся сборные Англии и Франции, состоится в субботу, 10 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мировом первенстве в России в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.

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