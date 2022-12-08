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Источник: «Торпедо» хочет назначить сына председателя совета директоров главой селекции

Источник: «Торпедо» хочет назначить сына председателя совета директоров главой селекции
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Руководство московского «Торпедо» планирует назначить сына председателя совета директоров клуба Сергея Менжинского руководителем селекционной службы, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что 23-летний функционер сам рассказывает об этом персоналу команды. У Менжинского-младшего нет большого селекционного опыта — ранее он работал в основном с молодёжным составом и с «Торпедо-2». Летом 2022 года Менжинский-младший инициировал назначение Николая Ковардаева на должность главного тренера «Торпедо», а также участвовал в появлении в команде нескольких футболистов.

Чёрно-белые занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Они сумели набрать шесть очков после 17 проведённых встреч.

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