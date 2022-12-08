Президент «ПСЖ» — о Рашфорде: в январе, если нам будет интересно, мы поговорим с ним

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался об интересе к нападающему «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркусу Рашфорду.
«Он ещё один игрок, который действительно потрясающий. Бесплатно? Получить Рашфорда бесплатно — каждый клуб определенно бегал бы за ним.
Мы не скрываем этого, мы говорили раньше и… интересовались. Но момент был не самый удачный для обеих сторон. Может быть, лето, почему бы и нет?
Сегодня, если он становится свободным агентом, конечно, мы можем поговорить с ним напрямую, но мы не собираемся делать это сейчас. Пусть он сосредоточится на чемпионате мира. Затем, надеюсь, в январе, если нам будет интересно, мы поговорим с ним», — приводит слова Нассера Аль-Хелаифи Еurosport.co.uk.
Контракт Рашфорда с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2023 года.
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