Президент «ПСЖ» отреагировал на слухи о возможном подписании Роналду
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на слухи, что парижский клуб может подписать бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который сейчас находится без клуба. Всего за «красных дьяволов» Криштиану забил 145 голов в 346 матчах.
«Учитывая, что у нас есть Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, не вижу смысла в подписании Роналду. Несмотря на это, я желаю ему удачи. Он потрясающий спортсмен», – цитирует Аль-Хелайфи Sky News.
Ранее сообщалось, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Криштиану Роналду является клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Пока игрок не принял окончательного решения о своём будущем.
На стадионе «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Криштиану Роналду:
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