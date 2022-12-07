Президент «ПСЖ» отреагировал на слухи о возможном подписании Роналду

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на слухи, что парижский клуб может подписать бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который сейчас находится без клуба. Всего за «красных дьяволов» Криштиану забил 145 голов в 346 матчах.

«Учитывая, что у нас есть Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, не вижу смысла в подписании Роналду. Несмотря на это, я желаю ему удачи. Он потрясающий спортсмен», – цитирует Аль-Хелайфи Sky News.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Криштиану Роналду является клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Пока игрок не принял окончательного решения о своём будущем.

На стадионе «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Криштиану Роналду: