Онопко — об отпуске с Карпиным: доходило до того, что водка уже не лезла. Сливали в цветы

Бывший футболист сборной России Виктор Онопко рассказал о самом запоминающемся отпуске с Валерием Карпиным во времена выступлений в чемпионате Испании. Напомним, Онопко выступал за «Райо Вальекано» и «Реал Овьедо» в период с 1996 по 2003 год, а Карпин защищал цвета «Реала Сосьедад», «Валенсии» и «Сельты» (1994–2005 годы).
«Самый крутой отпуск во времена футбольной карьеры? Он был в Америке. Ездили с Карпиным и Никифоровым в Нью-Йорк к нашим друзьям — хоккеистам Немчинову и Карповцеву. Было классно — играли в футбол, плавали в бассейне, пили пиво. Водку тоже иногда. Хоккеисты очень сильные люди — крепче футболистов в плане алкоголя (смеётся). Доходило до того, что водка нам уже не лезла и мы её сливали в цветы, а хоккеисты продолжали. Потом заметили: «Они сливают! Штрафную им!» — приводит слова Онопко Sport24.
- 9 декабря 2022
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