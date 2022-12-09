Барелла: несправедливо, что победители Евро и Кубка Америки не попадают на ЧМ напрямую

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Италии Николо Барелла заявил, что считает несправедливым то, что победители чемпионата Европы и Кубка Америки не получают права участия на чемпионате мира без отбора.

«Я до сих пор не посмотрел ни одного матча на чемпионате мира в Катаре, потому что всё ещё не понимаю, что я чувствую.

Я всё ещё не отошёл от этого гигантского разочарования (от непопадания Италии на ЧМ-2022. — Прим. «Чемпионата»). Говорят, что результат на поле отражает действительность, но я считаю, что в этот раз результат был несправедливым. Сейчас это случилось с нами, в следующий раз это может произойти с кем-то ещё. Я считаю, что победители чемпионата Европы и Кубка Америки должны получать право играть на чемпионате мира.

Четвертьфиналы чемпионата мира? Может быть, я что-то посмотрю. Если кто-то из моих одноклубников выиграет, я буду доволен. Я бы хотел, чтобы это был Марсело Брозович, так бы он смог взять реванш за поражение в финале (в матче с Францией на чемпионате мира 2018 года в России. — Прим «Чемпионата»)», — приводит слова Бареллы La Gazzetta dello Sport.

Сборная Италии является действующим чемпионом Европы после победы на Евро-2020. Итальянская команда не смогла отобраться на чемпионат мира 2022 года в Катаре, потерпев поражение от сборной Северной Македонии в стыковых матчах.