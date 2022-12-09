Миронов: верю, что «Ростов» может бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов заявил, что его команда сможет составить конкуренцию санкт-петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.

«Конечно, я верю в то, что мы останемся в топ-3 РПЛ по итогу сезона. Думаю, что «Ростов» даже может рассчитывать на чемпионскую гонку, потому что у нас организованная, крепкая и сплочённая команда. Мы сделаем всё возможное, чтобы не упустить этот заряд. Не согласен с тем, что «Зенит» уже чемпион, пока слишком рано. «Ростов» ещё может догнать их и бороться за трофей. Это вполне возможно», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в РПЛ после 17 сыгранных туров, набрав 42 очка. «Ростов» идёт на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от петербуржцев на семь очков.