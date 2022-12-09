Канчельскис: Венгер хочет кого-то удивить. Проводить чемпионат мира зимой — нереально

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис оценил предложение экс-тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера проводить чемпионаты мира зимой.
«Когда Венгер приехал в Англию, то он начал говорить: давайте не будем играть на Рождество. Его, естественно, послали! Занимайся своим делом. Сто лет англичане играли на Рождество.
Венгер хочет кого-то удивить. Но не надо удивлять! Мы видим, что чемпионат мира зимой нереально проводить. Это новшество, которое попробовали разок. Чемпионат мира всю жизнь проводили летом. Предложение Венгер, конечно, может сделать — он и в Англии предлагал. Но ничего не получилось. Думаю, что и в этом случае ничего не выйдет и все будут играть как раньше. И это будет правильно. Не нужно изобретать велосипед», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 9 декабря 2022
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