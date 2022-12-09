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Венгер предложил проводить чемпионаты мира зимой после турнира в Катаре

Венгер предложил проводить чемпионаты мира зимой после турнира в Катаре
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Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер предложил и дальше проводить чемпионаты мира зимой.

«Если мы хотим демократизировать футбол, нужно проводить чемпионаты мира в африканских странах, где невозможно играть летом. По нынешнему турниру в Катаре мы видим, что зимний чемпионат мира – вполне рабочий вариант.

Да, у многих сборных не было времени хорошо подготовиться физически. Но по крайней мере все участники подошли к турниру ментально свежими, чего не было на предыдущих чемпионатах. Раньше сборные начинали турниры психологически уставшими, потому что не могли подготовиться должным образом», – приводит слова Венгера L’Équipe.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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