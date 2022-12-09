Экс-вратарь «МЮ» Фостер вспомнил, как Фергюсон общался с ним в грубой форме после ошибки

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер, выступавший в команде во времена главного тренера Алекса Фергюсона, рассказал, как шотландский специалист отреагировал на его ошибки в матче с «Манчестер Сити» (4:3) в 2009 году.

«Мы только что выиграли игру, так что все волновались. Фергюсон заткнул всех, чтобы отчитать меня. Он сказал: «Ты снова сделал это дерьмо, и это ты, чёрт возьми, сделал». К счастью, он сохранил меня в команде, и у меня было ещё несколько хороших игр, но потом я снова ошибся.



Мы играли дома с «Сандерлендом». Кевин Джонс запугивал меня и в итоге забил головой. К счастью, Патрис Эвра сравнял счёт на последней минуте, так что я снова был счастлив. Но нет, Ферги говорил со мной в течение всего дня в течение всего двух или трёх минут: «Ты закончил. Ты теперь в резерве, вот и всё». Скоулз был единственным человеком, который сказал: «Не беспокойся, он делает это со всеми».



«В то время я не был готов к «Манчестер Юнайтед». Это было не то время и не в том месте. Я просто не мог с этим справиться. Никто не мог отказаться от своих стандартов — никогда. Именно это побудило их стать лучшими», — рассказал Фостер на подкасте Питера Крауча.

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