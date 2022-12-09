Араухо рассказал, как «Барселона» и сборная Уругвая хотели для него разного на ЧМ-2022

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо признался, что его клуб хотел, чтобы футболист подождал с выходом на поле на чемпионате мира в Катаре. В сборной же рассчитывали на травмированного футболиста и хотели выпустить его раньше.
«Это было очевидно: «Барселона» хотела, чтобы я подождал, а сборная хотела, чтобы я играл. К сожалению, этого не произошло», — приводит слова Араухо BarcaUniversal в «Твиттере».
Рональд Араухо перенёс операцию в конце сентября и по срокам должен был пропускать чемпионат мира в Катаре. Однако 23-летний футболист очень хотел сыграть на турнире, поэтому форсировал восстановление и попал в заявку команды. Сообщалось, что «Барселона», отправившая в расположение Уругвая своих физиотерапевтов, разрешила выпускать Араухо с матчей плей-офф турнира. Однако уругвайцы так и не дошли до этой стадии, вылетев после группового этапа.
Защитник «Барселоны» Араухо наехал на ногу болельщицы. Видеоролик:
- 9 декабря 2022
-
20:47
-
20:44
-
20:43
-
20:30
-
20:26
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:48
-
19:35
-
19:35
-
19:34
-
19:19
-
19:18
-
19:06
-
19:05
-
19:00
-
18:48
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:25
-
18:21
-
18:13
-
18:07
-
17:57
-
17:51
-
17:41
-
17:40
-
17:33