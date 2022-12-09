Араухо рассказал, как «Барселона» и сборная Уругвая хотели для него разного на ЧМ-2022

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо признался, что его клуб хотел, чтобы футболист подождал с выходом на поле на чемпионате мира в Катаре. В сборной же рассчитывали на травмированного футболиста и хотели выпустить его раньше.

«Это было очевидно: «Барселона» хотела, чтобы я подождал, а сборная хотела, чтобы я играл. К сожалению, этого не произошло», — приводит слова Араухо BarcaUniversal в «Твиттере».

Рональд Араухо перенёс операцию в конце сентября и по срокам должен был пропускать чемпионат мира в Катаре. Однако 23-летний футболист очень хотел сыграть на турнире, поэтому форсировал восстановление и попал в заявку команды. Сообщалось, что «Барселона», отправившая в расположение Уругвая своих физиотерапевтов, разрешила выпускать Араухо с матчей плей-офф турнира. Однако уругвайцы так и не дошли до этой стадии, вылетев после группового этапа.

Защитник «Барселоны» Араухо наехал на ногу болельщицы. Видеоролик: