Ливакович установил рекорд Хорватии на ЧМ, сделав девять сейвов в матче с Бразилией

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович, который в матче плей-офф чемпионата мира с Бразилией сделал девять сейвов, установил рекорд национальной команды на мундиалях. На турнире в Катаре только поляк Войцех Щенсны в матче с Аргентиной (0:2) сумел совершить столько же спасений, сообщает портал Opta.

Сборные Хорватии и Бразилии встречаются в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре в эти минуты. Встреча проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.



Команды не открыли счёт в основное время. Встреча перешла в дополнительное время. На 25-й минуте Данило получил жёлтую карточку. Йосип Юранович совершил рывок по правому краю, прокинул мяч вперёд, а Данило в попытке отбора прямой ногой задел голову соперника. На 66-й минуте Лукас Пакета обработал мяч на входе в штрафную, продавил защитника и нанёс удар — Доминик Ливакович сократил дистанцию и парировал удар.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.