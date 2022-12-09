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Хорватия — Бразилия 1:1, 4:2 пенальти, результат матча 1/4 финала ЧМ 9 декабря 2022 года

Хорватия обыграла Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира
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Сегодня, 9 декабря, сборные Хорватии и Бразилии встречались в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Первые 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась европейская сборная. В составе команды Златко Далича в серии 11-метровых отличились Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Модрич и Мислав Оршич.

Родриго не реализовал свой удар в послематчевой серии, его удар взял голкипер «шашечных» Доминик Ливакович. Каземиро и Педро Абреу оказались сильнее вратаря европейцев, а Маркиньос бил последним. Его удар угодил в штангу.

Неймар открыл счёт в конце первого овертайма. Он на входе в штрафную отыгрался с Лукасом Пакета, а уже в завершении проскочил мимо вратаря и с острого угла пробил под перекладину.

Бруно Петкович сравнял счёт на 116-й минуте. Мислав Оршич прострелил от угла штрафной на радиус, откуда Петкович в касание нанёс удар — а мяч через рикошет от ноги защитника залетел в угол ворот. Отметим, что Оршич появился на поле на 114-й минуте, Петкович — на 72-й минуте.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Хорватии встретится в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Аргентина – Нидерланды, чей матч также состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/4 финала
09 декабря 2022, пятница. 18:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
4 : 2
Бразилия
0:1 Неймар – 105+1'   1:1 Петкович – 117'
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