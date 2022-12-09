Блогер российского происхождения выбежал на поле в матче ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина

Блогер Виталий Здоровецкий выбежал на поле в матче четвертьфинала чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами.
Отметим, что 30-летний мужчина, родившийся в Мурманске, ранее был несколько раз задержан за подобные выходки. Он выбегал на поле во время матча финала чемпионата мира – 2014 между Германией и Аргентиной (1:0), также его задерживали за восхождение на пирамиды Гизы. В матче финала Лиги чемпионов 2019 года на поле выбежала полуголая болельщица, которая была в купальнике с нанесённым именем Виталия.
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая победила Хорватию на турнире в России.
Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро. Видеоролик:
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