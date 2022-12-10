Лионель Месси раскритиковал работу судьи Лаоса в матче Нидерланды — Аргентина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал работу судьи в матче Нидерланды – Аргентина.



«Гнева много, думаю, всё не должно было заканчиваться так. Я не хочу говорить о судье. Не получается быть честным, тебя потом наказывают за это.



Нам было страшно во время игры, потому что мы знали, кто это такой. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню», – приводит слова Месси TyC Sports.



Арбитр Антонио Матеу Лаос показал 15 жёлтых карточек в четвертьфинале чемпионата мира — 2022, поставив рекорд чемпионатов мира. Восемь предупреждений получили аргентинцы, включая и капитана национальной сборной Месси.



Сборная Аргентины встретится с хорватами в полуфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Аргентинцы разогреваются перед матчем в Дохе: