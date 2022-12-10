«Не неси дерьмо». Неймар заступился за бывшего тренера сборной Бразилии Тите

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар вступился за бывшего главного тренера национальной команды Тите после вылета Бразилии с чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Бывший агент Неймара Вагнер Рибейро после матча раскритиковал Тите.
«Этот сеньор никогда не был футбольным тренером. Он годами дурил людей, проиграв два чемпионата. Ему только речи толкать на школьном выпускном», – написал Рибейро в социальной сети.
«Не неси дерьмо, Вагнер», – ответил Неймар в комментариях.
Бразильская сборная проиграла в 1/4 финала Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти). У бразильцев пенальти исполняли Родриго, чей удар парировал Доминик Ливакович, Каземиро, Педро и Маркиньос, попавший в штангу. Неймар должен был бить пятым, но до него очередь не дошла.
Напомним, Тите сообщил, что покидает пост главного тренера национальной команды после вылета южноамериканцев с мундиаля в Катаре.
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