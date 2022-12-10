Дани Алвес: ЧМ-2022 был для меня последним. Но не думаю, что с Неймаром будет так же

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес выступил с заявлением после матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти).



«Этот чемпионат мира был для меня последним, и мне пора сказать об этом. Но я не думаю, что с Неймаром будет то же самое. Он великолепен, он нужен бразильскому футболу», — приводит слова Алвеса журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



Напомним, в полуфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Хорватии сыграет с национальной командой Аргентины, ранее выбившей Нидерланды. Встреча состоится 13 декабря. Финальный матч турнира в Катаре состоится 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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