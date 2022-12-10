Тен Хаг: могу ли простить Роналду? Я открыт для разговора с ним

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что готов в будущем поговорить с бывшим нападающим «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Хотел бы я в будущем поговорить с Роналду? Да. Но я не собираюсь что-то у него спрашивать или что-то предъявлять ему. Я всегда всё делал честно, открыто и прозрачно, мы говорили с ним о моём видении, поэтому у меня нет проблем с тем, чтобы поговорить с ним в будущем.

Могу ли я простить Роналду? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Я открыт для разговора с ним. Проявил ли он неуважение ко мне? Да, возможно. Но я не придаю этому значения. Мы движемся вперёд. Я не хочу тратить силы на обсуждение этого. Это прошлое. Мы движемся вперёд. Роналду был частью этого процесса, но он выбрал другой путь.



Роналду «плюнул мне в лицо», когда я пытался помочь ему набрать форму? Да, но это было его решение. Не хочу обсуждать это. Я бы предпочёл, чтобы всё было по-другому, потому что я хотел работать с ним. Но он выбрал другой путь.



Мы хотели, чтобы он стал частью нашего проекта, чтобы он внёс свой вклад в «Манчестер Юнайтед», потому что он великий игрок. У него великая история… но это прошлое, а мы должны смотреть в будущее», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду после скандального интервью форварда журналисту Пирсу Моргану.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду