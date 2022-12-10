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Главный тренер сборной Англии Саутгейт высказался о противостоянии Уолкера и Мбаппе

Главный тренер сборной Англии Саутгейт высказался о противостоянии Уолкера и Мбаппе
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал мнение о противостоянии защитника англичан Кайла Уолкера с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе в матче 1/4 финала чемпионата мира. Сборные Англии и Франции встретятся сегодня, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

«Думаю, мы всегда хотели, чтобы Кайл был на турнире. Он был очень важным игроком для нас в течение последних шести лет.

Кайл готов. Мы говорим об одном из соперников, но мы играем с Францией, которая является фантастической командой. Мы знаем о качествах всей команды. Это то, что заставило их справиться с потерей некоторых ключевых игроков.

Есть 10 противостояний один на один, но все должны поддерживать друг друга. Мы должны работать сообща, чтобы остановить такого игрока. Обязанности возлагаются на его прямого оппонента», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

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