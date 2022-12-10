ФИФА открыла дело в отношении Нидерландов
Поделиться
ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Королевского футбольного союза Нидерландов после матча со сборной Аргентины.
Нидерланды обвиняются в нарушении статьи 12 Дисциплинарного кодекса ФИФА, которая касается ненадлежащего поведения игроков и официальных лиц, сообщает ESPN. Раннее было открыто дисциплинарное дело против Ассоциации футбола Аргентины по той же статье, а также по статье 16 – там речь идёт о безопасности при проведении матчей.
Встреча 1/4 финала ЧМ между Аргентиной и Нидерландами завершилась победой Аргентины в серии пенальти со счётом 4:3 (2:2 в основное время). По ходу встречи Матеу Лаос раздал игрокам обеих команд 15 жёлтых карточек, что стало рекордом турнира. В полуфинале турнира аргентинцы сыграют с хорватами.
Комментарии
- 10 декабря 2022
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:49
-
20:46
-
20:44
-
20:38
-
20:29
-
20:24
-
20:20
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
19:57
-
19:56
-
19:51
-
19:50
-
19:43
-
19:35
-
19:31
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:11
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:48
-
18:43
-
18:42
-
18:24
-
18:20
Партнерский контент