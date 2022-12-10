ФИФА открыла дело в отношении Нидерландов

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Королевского футбольного союза Нидерландов после матча со сборной Аргентины.

Нидерланды обвиняются в нарушении статьи 12 Дисциплинарного кодекса ФИФА, которая касается ненадлежащего поведения игроков и официальных лиц, сообщает ESPN. Раннее было открыто дисциплинарное дело против Ассоциации футбола Аргентины по той же статье, а также по статье 16 – там речь идёт о безопасности при проведении матчей.

Встреча 1/4 финала ЧМ между Аргентиной и Нидерландами завершилась победой Аргентины в серии пенальти со счётом 4:3 (2:2 в основное время). По ходу встречи Матеу Лаос раздал игрокам обеих команд 15 жёлтых карточек, что стало рекордом турнира. В полуфинале турнира аргентинцы сыграют с хорватами.